Боевики группировки "Исламское государство" вновь применили химическое оружие

19 Апреля 2017 21:04

Ракетами с ипритом была обстреляна военная база в районе Мосула. Помимо солдат армии Ирака, там находились инструкторы из США и Австралии. Как сообщает телеканал CBS, в результате атаки никто не погиб. 6 человек госпитализированы. Это уже второй похожий обстрел в Ираке за последние несколько дней. В воскресенье после химатаки в пригороде Мосула 25 иракских военных обратились за медицинской помощью.

На этом фоне в Гааге возобновилось расследование трагедии в сирийской провинции Идлиб. Как установили эксперты организации по запрещению химоружия, 4 апреля в городе Хан-Шейхун был применен зарин (или его аналог). Жертвами нападения стали около 100 человек. США и страны Запада обвинили в атаке официальный Дамаск. В свою очередь власти Сирии заявили, что к трагедии причастны контролирующие этот город боевики "Фронта Ан-Нусра" и потребовали тщательного расследования происшествия. В то же время эксперты пока не готовы выезжать на место химатаки. Они изучают обстоятельства нападения дистанционно - из Вены.