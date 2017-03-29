Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию

29 Марта 2017 19:12

Престижная награда в области литературы была присуждена американскому поэту-песеннику еще 13 октября. Шведская академия долгое время не могла выйти на связь с музыкантом, который в итоге так и не появился на церемонии вручения премии. Ожидается, что Дилан получит свою награду в Стокгольме в эти выходные, куда приедет в рамках своего концертного тура. Кроме того, американец удостоится денежного вознаграждения в 911 тысяч долларов.