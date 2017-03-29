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Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию
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29 Марта 2017 19:12

Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию

Престижная награда в области литературы была присуждена американскому поэту-песеннику еще 13 октября. Шведская академия долгое время не могла выйти на связь с музыкантом, который в итоге так и не появился на церемонии вручения премии. Ожидается, что Дилан получит свою награду в Стокгольме в эти выходные, куда приедет в рамках своего концертного тура. Кроме того, американец удостоится денежного вознаграждения в 911 тысяч долларов. 

  

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