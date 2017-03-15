Блокада Донбасса - ключевая тема переговоров трехсторонней контактной группы

15 Марта 2017 19:04

Блокада Донбасса стала ключевой темой переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию украинского кризиса. Ранее официальный Киев принял решение перекрыть все автодороги и железнодорожные пути в Донбасс. Решение вступило в силу сегодня в связи с якобы захватом украинских предприятий и обострением ситуации на юго-востоке. Участники переговоров на минской площадке выражают крайнюю обеспокоенность усугублением обстановки в регионе.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе:

"Хочу выразить личное разочарование и обеспокоенность ситуацией, которая не способствует успеху минского процесса, а наоборот, усиливает напряженность между сторонами и вносит отрицательный эффект в процесс взаимного сближения и сотрудничества. Это опасное развитие событий нужно остановить. Надеюсь, найдутся способы и методы, чтобы исправить эту ситуацию".

Мартин Сайдик также выразил обеспокоенность в связи с вопросом безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. А также указал на существующие ограничения в свободе перемещения членов миссии.