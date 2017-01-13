14 Января 2017 15:05

Би-би-си создает специальный отдел, который будет разоблачать поддельные новости.

Как подчеркнуло руководство британской телерадиовещательной корпорации, компания должна стать одним из главных участников битвы против лжи, искажений и преувеличений. Специальная команда будет проверять публикации в соцсетях - таких, как "Фейсбук", "Инстаграм", "Твиттер" и других. В прошлом году больше всего слухов породили темы референдума в Великобритании о выходе из ЕС и выборы в США. К слову, подобные меры разрабатывают в Германии и Чехии.