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Би-би-си создает специальный отдел
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14 Января 2017 15:05

Би-би-си создает специальный отдел

Би-би-си создает специальный отдел, который будет разоблачать поддельные новости.

Как подчеркнуло руководство британской телерадиовещательной корпорации, компания должна стать одним из главных участников битвы против лжи, искажений и преувеличений.  Специальная команда будет проверять  публикации в соцсетях - таких, как "Фейсбук", "Инстаграм", "Твиттер" и других. В прошлом году больше всего слухов породили темы референдума в Великобритании о выходе из ЕС и выборы в США. К слову, подобные меры разрабатывают в Германии и Чехии.  

 

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