26 Мая 2017 19:04

Беженцы бегут из Литвы: более 70% мигрантов, которых балтийская страна приняла в рамках общеевропейской программы, переехали в другие государства ЕС - сообщает "Летувос Жинес". На данный момент Литва приняла 310 беженцев. 230 из них покинули страну и перебрались в более благополучные Скандинавию или Германию. Всего официальный Вильнюс обязался принять 1100 выходцев из стран Африки и Ближнего Востока. По закону, на территории Литвы мигранты три месяца проводят в интеграционном центре. Затем им предоставляется вид на жительство и право свободного перемещения по территории Евросоюза.