30 Мая 2017 19:07

Сторонники партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" требуют зарегистрировать партию под правильным названием и удалить фейковую. Накануне Минюст зарегистрировал некий "Блок Михаила Саакашвили", который не имеет никакого отношения к самому Саакашвили. По некоторым данным, этот "Блок" зарегистрировал один из бывших кандидатов в президенты Украины Дарт Вейдер. Тем временем у здания Минюста собрались около 200 человек с плакатами с надписями "Министерство рейдерства". Акцию контролировали около сотни правоохранителей. Однако без потасовок не обошлось.

Сначала ограничили доступ к микроавтобусу с атрибутикой Саакашвили. Затем остановили народного депутата Юрия Деревянко. Это и привело к беспорядкам. Министр юстиции направил к участникам акции своих пресс-секретаря и заместителя.