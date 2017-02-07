Бетси Девос приняла присягу в качестве министра образования США

8 Февраля 2017 07:14

Голоса сенаторов по кандидатуре от Дональда Трампа разделились поровну, и тогда пришлось своим правом воспользоваться вице-президенту Майклу Пенсу. Это первый подобный случай в истории США. Накануне демократы провели обсуждение кандидатуры Девос в сенате. Они понадеялись, что марафон выступлений заставит республиканцев выступить против нее, но их попытки не увенчались успехом. Бетси Девос - миллиардер без опыта работы с государственными школами.