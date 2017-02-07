Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Бетси Девос приняла присягу в качестве министра образования США
В мире
RSS
Бетси Девос приняла присягу в качестве министра образования США
Скачать Поделиться

8 Февраля 2017 07:14

Бетси Девос приняла присягу в качестве министра образования США

Голоса сенаторов по кандидатуре от Дональда Трампа разделились поровну, и тогда пришлось своим правом воспользоваться вице-президенту Майклу Пенсу. Это первый подобный случай в истории США. Накануне демократы провели обсуждение кандидатуры Девос в сенате. Они понадеялись, что марафон выступлений заставит республиканцев выступить против нее, но их попытки не увенчались успехом. Бетси Девос - миллиардер без опыта работы с государственными школами.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =