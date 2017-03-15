Беспорядки в самом центре Киева

15 Марта 2017 07:21

Протестующие забросали камнями и кирпичами офис "Альфа-Банка". Один из активистов сбил вывеску со стены. Подходы к офису заблокировала Нацгвардия, поэтому украинские националисты не смогли вплотную подойти к зданию. Они бросали камни и петарды через головы сотрудников служб безопасности. Пуленепробиваемые окна офиса разбить не получилось. Тогда у Михайловского собора толпа попыталась забросать камнями и петардами окна одного из офисов здания МИД Украины. Ранее несколько десятков человек в Киеве окружили бетонными блоками вход в головное отделение Сбербанка.