Берлинский террорист убит в Милане

23 Декабря 2016 15:08

Подозреваемый в атаке на рождественской ярмарке был ликвидирован во время перестрелки на площади Первого Мая. По данным МВД Италии, полицейские остановили мужчину для проверки документов, однако тот вытащил пистолет и открыл огонь. Молодой человек кричал "Аллах акбар" и ранил одного из правоохранителей в плечо. По информации источников в полиции, которые цитирует агентство "Рейтер", отпечатки пальцев убитого подтверждают, что он участвовал в нападении в Берлине.

Тем временем Федеральное ведомство по охране Конституции Германии отмечает, что в этом году резко возросло число радикальных исламистов в Берлине по сравнению с прошлым годом. В 2016-м их насчитывается уже 840. Из них 380 человек немецкие спецслужбы считают “ориентированными на насилие”. В настоящее время правоохранители ФРГ говорят примерно о девяти с половиной тысячах исламистов по всей Германии. Это на 400 человек больше, чем в прошлом году.