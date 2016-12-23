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Берлинский террорист убит в Милане
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23 Декабря 2016 15:08

Берлинский террорист убит в Милане

Подозреваемый в атаке на рождественской ярмарке был ликвидирован во время  перестрелки на площади Первого Мая. По данным  МВД Италии,  полицейские остановили мужчину для проверки документов, однако тот вытащил пистолет и открыл огонь. Молодой человек кричал "Аллах акбар" и ранил одного из правоохранителей  в плечо. По информации источников в полиции, которые цитирует агентство "Рейтер", отпечатки пальцев убитого подтверждают, что он участвовал в нападении в Берлине.

Тем временем  Федеральное ведомство по охране Конституции Германии отмечает, что в этом году резко возросло  число радикальных исламистов в Берлине  по сравнению с прошлым годом. В 2016-м их насчитывается уже 840. Из них 380 человек немецкие спецслужбы считают “ориентированными на насилие”. В настоящее время правоохранители ФРГ говорят примерно о девяти с половиной тысячах исламистов по всей Германии. Это на 400 человек больше, чем в прошлом году.

 

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