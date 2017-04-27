Берлин в связи с Brexit призывает британцев избавиться от иллюзий

27 Апреля 2017 21:19

В ходе выступления в парламенте канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Великобритания после Brexit не будет иметь таких же прав, которые имеют остальные члены Евросоюза. Она призвала Лондон к конструктивному диалогу с Брюсселем. И подчеркнула, что в первую очередь должны быть обсуждены финансовые обязательства Лондона перед Евросоюзом.

В субботу, 29 апреля, лидеры 27-ми государств ЕС, кроме Великобритании, проведут саммит по Brexit, на котором должны сформировать собственную переговорную позицию в этом вопросе. В частности, они будут настаивать на том, чтобы Лондон предоставил постоянный вид на жительство гражданам ЕС, которые во время ожидаемого в 2019году выхода Великобритании из союза будут находиться в этой стране.