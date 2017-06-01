Бензиновый кризис в Париже

1 Июня 2017 19:07

Во французской столице практически невозможно купить топливо. На заправках выстроились гигантские очереди. Однако стоять в них бесполезно. Ответ везде один: "Бензина нет". Главная причина - забастовка перевозчиков горючих материалов. Они не выходят в рейсы уже четвертые сутки и требуют повысить зарплату и уменьшить рабочий день. Перебои с поставками затронули почти 800 АЗС по всей стране.