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Бензиновый кризис в Париже
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1 Июня 2017 19:07

Бензиновый кризис в Париже

Во французской столице практически невозможно купить топливо. На заправках выстроились гигантские очереди. Однако стоять в них бесполезно. Ответ везде один: "Бензина нет". Главная причина - забастовка перевозчиков горючих материалов. Они не выходят в рейсы уже четвертые сутки и требуют повысить зарплату и уменьшить рабочий день. Перебои с поставками затронули почти 800 АЗС по всей стране.

 

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