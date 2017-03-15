В мире
15 Марта 2017 08:10
Белый дом рассказал о доходах и налогах Дональда Трампа в 2005 году
Как стало известно, он заплатил 38 миллионов долларов налогов со 150-ти миллионов долларов дохода. Ранее ведущая американского телеканала Рэйчел Мэддоу отметила, что в ее распоряжении оказалась налоговая декларация Трампа и показала две страницы в прямом эфире своей программы.
До избрания президентом Трамп был известен как бизнесмен и шоумен. Считается, что он миллиардер, однако доподлинно это неизвестно, поскольку налоговые декларации Трампа опубликованы не были. Кроме того, в сфере недвижимости, где он работает, объективная оценка стоимости активов часто затруднена. Ранее стало известно, что Трамп пожертвует всю свою зарплату за год на благотворительность.
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