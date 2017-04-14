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Белка-сладкоежка завелась в американском кафе
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18 Апреля 2017 07:06

Белка-сладкоежка завелась в американском кафе

Впервые она посетила заведение еще прошлым летом. Сегодня она - настоящий талисман. Местные жители прозвали ее Паттер. В кафе приходит за мороженым. Ее любимое ванильное. Владельцы заведения только рады, поскольку зверек привлекает клиентов.

  

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