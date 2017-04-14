Белка-сладкоежка завелась в американском кафе

18 Апреля 2017 07:06

Впервые она посетила заведение еще прошлым летом. Сегодня она - настоящий талисман. Местные жители прозвали ее Паттер. В кафе приходит за мороженым. Ее любимое ванильное. Владельцы заведения только рады, поскольку зверек привлекает клиентов.