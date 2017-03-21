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Бельгия вспоминает жертв самого крупного за всю историю страны теракта
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22 Марта 2017 07:07

Бельгия вспоминает жертв самого крупного за всю историю страны теракта

Ровно год назад мощные взрывы прогремели в аэропорту Брюсселя и в вагоне метро на станции "Мальбек". Погибли 32 человека, еще более 300 были ранены. Общие экономические потери от терактов, по данным Минэкономики страны, составили более 935 миллионов евро. Серьезно была пересмотрена безопасность в стране. Уровень террористической угрозы в Бельгии сохраняется на третьей степени из четырех возможных.

 

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