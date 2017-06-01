2 Июня 2017 09:03

Известного на весь мир бегемотика Фиону впервые показали публике. Малышка появилась на свет в январе на 6 недель раньше срока. Сейчас Фиона уже умеет ходить и играть. На кадрах видно, как малышка плавает в подводном вольере, забавно подняв уши, исследует обстановку и с любопытством смотрит на посетителей зоопарка Цинциннати, пришедших посмотреть на нее.