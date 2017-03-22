BBC будет оштрафована, если не прекратит предвзято освещать события, связанные с Brexit

22 Марта 2017 21:19

Британская теле- и радиовещательная корпорация Би-би-си будет оштрафована, если не прекратит предвзято освещать события, связанные с Brexit. С таким предупреждением выступил бывший министр культуры Великобритании, депутат от правящей Консервативной партии Джон Уиттингдейл. Сумма взыскания превысит 300 тысяч долларов, отметил политик. Ранее в The Daily Telegraph появилось беспрецедентное в британской истории обращение к директору Би-би-си. В письме 70 парламентариев потребовали от компании пересмотреть вещательную политику в отношении Brexit. Политики возмутились тем, что корпорация, по их мнению, публикует лишь негатив и подчеркивает проблемы, которые возникают из-за выхода Британии из ЕС. Напомним, уже 29 марта Лондон официально запустит процесс выхода из Евросоюза. Сколько времени он займет, какие условия Британия и ЕС выставят друг другу - пока неизвестно.