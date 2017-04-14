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Басманный суд Москвы отправил под арест подозреваемого в участии в подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга
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18 Апреля 2017 19:15

Басманный суд Москвы отправил под арест подозреваемого в участии в подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга

Басманный суд Москвы отправил под арест до начала июня подозреваемого в участии в подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга. Ранее Аброр Азимов заявил, что получал команды от неизвестного лица и не знал, что участвует в организации преступления. По данным следствия, Азимов занимался подготовкой террориста-смертника, который совершил атаку в вагоне метро Петербурга. И задержали его в Одинцовском районе Подмосковья. А вышли на организатора после проверки телефонов, на которые звонил уже Акбаржон Джалилов, взорвавший бомбу в поезде. Оказалось, что за минуту до трагедии он получал от Азимова последние инструкции.

  

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