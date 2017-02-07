Башар Асад: Сотрудничество России и США пойдет на пользу мировому сообществу

7 Февраля 2017 19:05

Сотрудничество России и США пойдет на пользу мировому сообществу, в частности, Сирии. Об этом заявил лидер этой страны Башар Асад в интервью местным СМИ. Он считает многообещающими заявления американского президента о борьбе с терроризмом. Однако отметил, что пока рано давать серьезные оценки – сначала нужно дождаться действий на практике и первых результатов. В конце января Дональд Трамп заявил, что намерен вместе с Россией "вышибить дух" из группировки "Исламское государство". Башар Асад подчеркнул, что мир в Сирии наступит только при условии полного прекращения финансирования преступных формирований на территории государства. Сирийский лидер также высоко оценил итоги переговоров в Астане.