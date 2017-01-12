Барак Обама выступил с прощальной речью

11 Января 2017 07:02

Президент США выступил с прощальной речью. Конференция в конгресс-центре в Чикаго завершилась полчаса назад. Эта речь стала последним публичным официальным заявлением для Барака Обамы в статусе главы государства. Обама, анонсируя данное событие, уверенно заявил, что за годы своего правления его команде удалось изменить страну к лучшему. Действующий президент США отметил основные свои заслуги - борьбу с терроризмом, лоббирование закрытия тюрьмы в Гуантанамо, поддержку Парижского климатического соглашения. Также он призвал американцев восстановить демократические институты.

Напомним, 20 января демократа Барака Обаму в Белом доме сменит республиканец Дональд Трамп.