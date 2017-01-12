11 Января 2017 12:06

Президент США Барак Обама выступил с последним в качестве главы государства обращением к американцам, в котором подвел итоги своего восьмилетнего президентства. По мнению Обамы, итоги весьма позитивны: благодаря общим усилиям, цитата, "Америка стала лучше и сильнее", чем в 2009 году. Уходящий президент обратился к американцам с традиционной идеей о "величии американской демократии" и необходимости ее защиты.

Барак Обама, 44-й президент США: "Защита нашего образа жизни требует большего, чем только лишь наша армия. Демократия может теряться, когда мы сдаем свои демократические ценности перед страхом, поэтому мы, граждане, должны сохранять бдительность против внешней агрессии, должны не поддаваться ослаблению наших ценностей, которые делают нас теми, кто мы есть".

В этой связи Обама упомянул и тюрьму в Гуантанамо, которую хотел закрыть. Она, к слову, все еще действует и, более того, сегодня отмечает 15-летний юбилей. Сейчас там содержатся 55 человек, 45 из которых сидят без предъявления обвинений и, соответственно, не ожидая суда. Избранный президент Дональд Трамп заявил перед выборами, что он будет держать тюремный изолятор открытым и, цитата, "загрузит в него кучу плохих парней". Трамп станет у руля США менее чем через 10 дней - инаугурация состоится 20 января.