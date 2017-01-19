Барак Обама выступил на пресс-конференции в Белом доме

19 Января 2017 07:09

Барак Обама в последний раз в качестве президента выступил на пресс-конференции в Белом доме. Во время заключительной встречи с журналистами американский лидер коснулся вопросов внешней и внутренней политики страны, а также своего видения будущего.

Барак Обама, президент США: "Возможно, определенные вопросы, когда Трамп придет в Белый дом и взглянет на весь комплекс проблем, дадут ему возможность прийти к тем же выводам, к которым пришел когда-то и я. Это касается таких тем, как здравоохранение для всех, ведь Трамп сказал, что хочет сделать что-то в этой области, или того, как придать импульс рынку труда и созданию новых рабочих мест, или росту зарплат в стране".

Барак Обама коснулся отношений с Россией, высказав надежду на конструктивный диалог с Москвой и отмену санкций. Также 44-й президент США подчеркнул важность достижения мира на Ближнем Востоке. Он отметил, что надеется на разумность в поисках решения с обеих сторон. В заключение Обама поблагодарил представителей прессы за сотрудничество.