Барак Обама сегодня обратится к нации

10 Января 2017 09:04

Прощальное выступление пройдет в Чикаго, где и родился действующий глава страны. В своей речи Обама планирует выразить благодарность за оказанное ему ранее доверие, а также отметить успехи в развитии страны за последние несколько лет. Традиция выступать с прощальной речью к американскому народу появилась в 1796 году. Первым это сделал первый президент США Джордж Вашингтон. 20 января Барака Обаму на президентском посту сменит избранный в ноябре прошлого года Дональд Трамп.

Который предложил своему зятю - Джареду Кушнеру - работу на посту одного из старших советников в Белом доме. 35-летний Кушнер активно принимал участие в избирательной кампании Трампа - руководил интернет-стратегиями и занимался вопросами найма высокопоставленных сотрудников, а вот на посту в Белом доме ему предстоит заниматься вопросами внутренней и внешней политики. До этого Кушнер занимался бизнесом на рынке недвижимости в Нью-Йорке, унаследовав девелоперскую империю от отца. Кроме того, Джаред Кушнер - издатель. В 25 лет он приобрел газету "Нью-Йорк Обзервер".