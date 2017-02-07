Барак Обама проводит отпуск на Виргинских островах

8 Февраля 2017 09:06

Пока Дональд Трамп занят госустройством, экс-президент США Барак Обама с женой проводит отпуск на Виргинских островах. Их пригласил основатель группы компаний "Вирджин" британский миллиардер Ричард Бренсон. На кадрах видно, как мужчины осваивают кайтсерфинг. В последний день каникул друзья устроили соревнование. Победил Обама, он преодолел 100-метровую дистанцию, Бренсон осилил лишь 50 метров.