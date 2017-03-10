11 Марта 2017 15:07

Азербайджанский парламент повысил пенсионный возраст для мужчин и женщин до 65 лет. Соответствующие поправки приняты в закон "О трудовых пенсиях". Для женщин все произойдет поэтапно до 2027 года. Сейчас пенсионный возраст для них 60 лет. Для мужчин отправной точкой станут нынешние 63 года, к 2021-му пенсионный возраст также достигнет 65. Поправки в закон о трудовых пенсиях вступят в силу 1 июля этого года.