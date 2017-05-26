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Азербайджан сегодня отмечает День Республики
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28 Мая 2017 12:02

Азербайджан сегодня отмечает День Республики

99 лет назад (28-го мая 1918 года) была создана Азербайджанская Демократическая Республика. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником.  

  

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