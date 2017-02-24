26 Февраля 2017 09:04

ЧП на Марди Гра. Автомобиль врезался в толпу в Новом Орлеане. Пострадали более 50 человек. Они доставлены в больницы. Отметим, в городе сейчас проходит парад по случаю карнавала. Машина врезалась в тех, кто наблюдал за торжествами. Сообщается, что водителя уже задержали. Предположительно, он был пьян.