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Автомобиль врезался в толпу в Новом Орлеане
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26 Февраля 2017 09:04

Автомобиль врезался в толпу в Новом Орлеане

ЧП на Марди Гра. Автомобиль врезался в толпу в Новом Орлеане. Пострадали более 50 человек. Они доставлены в больницы. Отметим, в городе сейчас проходит парад по случаю карнавала. Машина врезалась в тех, кто наблюдал за торжествами. Сообщается, что водителя уже задержали. Предположительно, он был пьян.

  

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