Автомобиль года - Chevrolet Bolt

10 Января 2017 12:07

Автомобилем года на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt. Электромобиль американского концерна General Motors стал лучшей моделью, обогнав седан Hyundai Genesis G90 и Volvo S90. На автосалоне в этом году около 60-ти премьер. Компания Volkswagen представила свой концептуальный электроминивэн - I.D. Buzz. Концепт-кар выполнен в стилистике классического микроавтобуса, появившегося в 50-е, но отличается современной технической платформой и оснащением. Как ожидается, серийная версия I.D. Buzz Volkswagen выйдет на рынок в 2022 году.