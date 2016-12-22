Автобус с полицейскими упал в пропасть на юго-востоке Перу

21 Декабря 2016 08:05

В салоне находилось 32 офицера. 12-ть погибли. Они ехали в одну из провинций страны. Там местные жители конфликтовали с властями насчет ремонта дорог. Автобус упал с высоты около 700 метров. Причины и подробности происшествия выясняются.