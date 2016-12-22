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Автобус с полицейскими упал в пропасть на юго-востоке Перу
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21 Декабря 2016 08:05

Автобус с полицейскими упал в пропасть на юго-востоке Перу

В салоне находилось 32 офицера. 12-ть погибли. Они ехали в одну из провинций страны. Там местные жители конфликтовали с властями насчет ремонта дорог. Автобус упал с высоты около 700 метров. Причины и подробности происшествия выясняются.

 

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