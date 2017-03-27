Австрия впервые лишила гражданства за участие в деятельности ИГИЛ

27 Марта 2017 15:10

Власти Австрии лишили гражданства выходца из Турции, осужденного за участие в деятельности "Исламского государства". Это первый подобный случай в стране. Как пишет местная пресса, в августе 2014 житель Вены Юнус Ф. покинул Австрию и вместе с несколькими выходцами из Чечни был задержан на сирийской границе при попытке присоединиться к террористам. В июне 2015 за членство в группировке его приговорили к трем годам лишения свободы.