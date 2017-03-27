В мире
27 Марта 2017 15:10
Австрия впервые лишила гражданства за участие в деятельности ИГИЛ
Власти Австрии лишили гражданства выходца из Турции, осужденного за участие в деятельности "Исламского государства". Это первый подобный случай в стране. Как пишет местная пресса, в августе 2014 житель Вены Юнус Ф. покинул Австрию и вместе с несколькими выходцами из Чечни был задержан на сирийской границе при попытке присоединиться к террористам. В июне 2015 за членство в группировке его приговорили к трем годам лишения свободы.
Другие новости
27.03.2017 15:08 / В мире Американские штаты Техас, Оклахому и Арканзас накрыл сильный шторм
27.03.2017 15:06 / В мире Циклон "Дебби" обрушился на Австралию
27.03.2017 12:02 / В мире Трагедия на горнолыжном курорте в Японии
27.03.2017 09:05 / В мире В частном зоопарке польского города Борисев пополнение
27.03.2017 09:03 / В мире Глобальное потепление грозит Европе серьезными затоплениями
27.03.2017 09:02 / В мире В некоторые европейские страны вернулась зима
27.03.2017 09:01 / В мире В Болгарии побеждает партия "Граждане за европейское развитие Болгарии"
27.03.2017 08:03 / В мире Два человека погибли в Кливленде, штат Огайо
27.03.2017 08:02 / В мире США направят на Ближний Восток дополнительную военную силу
27.03.2017 08:01 / В мире В иракском Мосуле растет число жертв среди мирного населения
27.03.2017 07:03 / В мире Президент США выставил канцлеру Германии счет
27.03.2017 07:02 / В мире Партия Ангелы Меркель одерживает победу на выборах в парламент федеральной земли Саар
26.03.2017 15:06 / В мире Почти все европейские страны перешли на летнее время
26.03.2017 15:04 / В мире Масштабная спецоперация в Монте-Карло
26.03.2017 15:02 / В мире Стрельба в ночном клубе американского Цинциннати
26.03.2017 12:08 / В мире Акция "Час Земли" стала рекордной по числу государств-участниц
26.03.2017 12:04 / В мире К Австралии приближается сильный тропический циклон
26.03.2017 12:02 / В мире Взрыв бытового газа на западе Великобритании