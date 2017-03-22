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Австрия увеличила вдвое выплаты мигрантам, которые добровольно готовы вернуться на родину
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23 Марта 2017 08:06

Австрия увеличила вдвое выплаты мигрантам, которые добровольно готовы вернуться на родину

Власти Австрии увеличили вдвое выплаты мигрантам, которые добровольно готовы вернуться на родину. Первая тысяча таких нелегалов может получить по тысяче долларов. Также власти обещали помочь с организацией транспорта жителям стран Ближнего Востока. При этом на субсидии не смогут рассчитывать гостям из балканских стран. Как ожидается, Австрию за ближайшие два года могут покинуть около 50-ти тысяч человек. В прошлом году уехали 10 тысяч нелегалов. 

  

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