Австрия увеличила вдвое выплаты мигрантам, которые добровольно готовы вернуться на родину

23 Марта 2017 08:06

Власти Австрии увеличили вдвое выплаты мигрантам, которые добровольно готовы вернуться на родину. Первая тысяча таких нелегалов может получить по тысяче долларов. Также власти обещали помочь с организацией транспорта жителям стран Ближнего Востока. При этом на субсидии не смогут рассчитывать гостям из балканских стран. Как ожидается, Австрию за ближайшие два года могут покинуть около 50-ти тысяч человек. В прошлом году уехали 10 тысяч нелегалов.