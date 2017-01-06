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Австрия намерена продлить пограничный контроль на неопределенный срок
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6 Января 2017 15:08

Австрия намерена продлить пограничный контроль на неопределенный срок

По мнению австрийского министра МВД  Вольфганга Соботки, "возвращение к Шенгену возможно только при выработке общеевропейского решения по вопросу охраны границ". Ранее ЕС разрешил Франции пограничные проверки до февраля, высказавшись при этом против дальнейшего продления. Однако во время рождественских каникул глава МИД Германии Томас де Мезьер заявил о  желании сохранить проверки на границах Баварии и Австрии из-за чрезмерного наплыва беженцев.  К аналогичным мерам присоединились Дания, Швеция и Норвегия.

 

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