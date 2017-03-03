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Австрия хочет создать центры Евросоюза по приему беженцев вне блока ЕС
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5 Марта 2017 15:03

Австрия хочет создать центры Евросоюза по приему беженцев вне блока ЕС

Об этом заявил глава МИД республики в интервью изданию Bild. Себастьян Курц высказал мнение, что эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран на Западных Балканах. Основное требование к лагерям - защита людей, которые пытаются нелегально попасть в Европу. Курц считает важным перекрыть мигрантам средиземноморский путь проникновения в ЕС, который является основным, вторым по напряженности остается балканский маршрут.

  

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