Австрия хочет создать центры Евросоюза по приему беженцев вне блока ЕС

5 Марта 2017 15:03

Об этом заявил глава МИД республики в интервью изданию Bild. Себастьян Курц высказал мнение, что эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран на Западных Балканах. Основное требование к лагерям - защита людей, которые пытаются нелегально попасть в Европу. Курц считает важным перекрыть мигрантам средиземноморский путь проникновения в ЕС, который является основным, вторым по напряженности остается балканский маршрут.