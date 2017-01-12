Австрия хочет отменить равенство граждан ЕС при трудоустройстве

12 Января 2017 12:03

Борьба с безработицей здесь в приоритете ближайших лет. Накануне австрийский канцлер представил 150-страничный план по преодолению этой проблемы. И по новому документу, в первую очередь вакансии нужно предоставлять австрийцам, и только потом иностранцам из Евросоюза. Отметим, что на 8 с половиной миллионов жителей страны 410 тысяч являются безработными. Новый план позволит властям сократить цифру вдвое за три года.