В мире
8 Февраля 2017 08:09
Австрия будет усиливать пограничный контроль
Австрия будет усиливать пограничный контроль на “Балканском маршруте” мигрантов. И это несмотря на то, что интенсивность перемещения беженцев через Балканы в европейские страны пока снижается. По словам австрийского министра обороны, внешние границы ЕС сейчас не представляют собой адекватную защиту, так как на “Балканском маршруте” продолжают действовать большие банды торговцев людьми. Сейчас в Австрию прибывает до тысячи беженцев каждую неделю.
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