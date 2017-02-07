Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Австрия будет усиливать пограничный контроль
В мире
RSS
Австрия будет усиливать пограничный контроль
Скачать Поделиться

8 Февраля 2017 08:09

Австрия будет усиливать пограничный контроль

Австрия будет усиливать пограничный контроль на “Балканском маршруте” мигрантов. И это несмотря на то, что интенсивность перемещения беженцев через Балканы в европейские страны пока снижается. По словам австрийского министра обороны, внешние границы ЕС сейчас не представляют собой адекватную защиту, так как на “Балканском маршруте” продолжают действовать большие банды торговцев людьми. Сейчас в Австрию прибывает до тысячи беженцев каждую неделю.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =