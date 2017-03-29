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Австралийское северо-восточное побережье в зоне риска наводнения после циклона "Дебби"
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29 Марта 2017 12:05

Австралийское северо-восточное побережье в зоне риска наводнения после циклона "Дебби"

Непогода обрушилась на штат Квинсленд во вторник. Циклон спровоцировал серьезные разрушения. Десятки тысяч домов остались без электричества. Сегодня в пострадавшем регионе выпадет 250 миллиметров дождя. Власти советуют жителям не выезжать на дороги.

 

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