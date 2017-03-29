Австралийское северо-восточное побережье в зоне риска наводнения после циклона "Дебби"

29 Марта 2017 12:05

Непогода обрушилась на штат Квинсленд во вторник. Циклон спровоцировал серьезные разрушения. Десятки тысяч домов остались без электричества. Сегодня в пострадавшем регионе выпадет 250 миллиметров дождя. Власти советуют жителям не выезжать на дороги.