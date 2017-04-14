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Австралия решила отменить основную рабочую визу сроком на четыре года
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18 Апреля 2017 15:11

Австралия решила отменить основную рабочую визу сроком на четыре года

Правительство Австралии приняло решение отменить основную рабочую визу сроком на четыре года. По словам премьер-министра, предпочтение должно отдаваться местным жителям. Кроме того, австралиец уточнил, что в будущем учредят новую временную рабочую визу для иностранцев, в которой будут учтены потребности страны в тех или иных специалистах. При этом основное внимание уделят трудовому стажу претендента на визу и знанию английского языка.

 

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