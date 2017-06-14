Авиаудары по боевикам ИГ в Ракке привели к "ошеломляющему числу жертв" среди мирных жителей

15 Июня 2017 07:17

Следователи ООН, которые занимаются расследованием военных преступлений, заявили, что авиаудары возглавляемой США коалиции по боевикам "Исламского государства" в Ракке привели к "ошеломляющему числу жертв" среди мирных жителей. Самолеты коалиции сейчас поддерживают наступление на Ракку союза курдских и арабских бойцов, которое началось на прошлой неделе.

В результате боевых действий 160 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. В коалиции заявили, что взятие Ракки, которая считается столицей ИГ, нанесет "решительный удар" по группировке. Предположительно, в городе находятся около четырех тысяч боевиков.