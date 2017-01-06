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Авианосная группа ВМФ России покидает Сирию
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6 Января 2017 19:24

Авианосная группа ВМФ России покидает Сирию

Авианосная группа ВМФ России во главе с кораблем "Адмирал Кузнецов" покидает Сирию. Вслед отправятся и многие другие российские военные. За два месяца российской корабельной авианесущей группой совершено 420 боевых вылетов, поражено более тысячи 200 объектов террористов.

Вашингтон между тем поддерживает проведение межсирийских переговоров в Астане по урегулированию ситуации в арабской республике и ждет существенного прогресса от этой встречи, - заявил госсекретарь США Джон Керри. Переговоры запланированы на 23 января.

 

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