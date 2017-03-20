Авиакатастрофа в Южном Судане

20 Марта 2017 19:12

Пассажирский лайнер рухнул прямо в аэропорту города Вау. На его борту находились 44 человека. Сначала приходили данные, что все они погибли, но позже агентство Франс Пресс написало, что 14 пассажирам удалось выжить. И эту информацию подтвердили власти Южного Судана. По данным представителей аэропорта, выживших 20 человек. Среди них экипаж самолета. Трагедия развернулась сегодня днем. Обстоятельства и причины уточняются.