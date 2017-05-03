В мире
3 Мая 2017 15:12
Авиакатастрофа в столице США
На глазах американцев разбился самолет. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. А пилот и пассажир смогли вовремя спастись. Одномоторное воздушное судно упало, задев линии электропередачи и светофоры, после чего загорелось. Сообщается, что причиной аварии стал взрыв топливного бака.
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