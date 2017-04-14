Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Авиакатастрофа в Португалии
В мире
RSS
Авиакатастрофа в Португалии
Скачать Поделиться

17 Апреля 2017 19:11

Авиакатастрофа в Португалии

В пригороде Лиссабона потерпел крушение небольшой самолет. Воздушное судно взорвалось в воздухе сразу после взлета. Его обломки рухнули на крышу местного торгового центра и расположенную рядом парковку, возник пожар. Погибли пятеро: пилот, трое пассажиров самолета и водитель грузовика, который в момент ЧП разгружал привезенные продукты. Причины трагедии выясняются.  

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =