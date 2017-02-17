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20 Февраля 2017 19:14

Авиадебоширам в России запретят летать в течение трех лет

Соответствующую поправку к Воздушному кодексу разработает комитет Госдумы по транспорту. Планируется, в частности, создать черный список, куда занесут всех нарушителей порядка. Реестр будет опубликован на сайте Росавиации. И с этого момента авиадебоширам запретят продажу билетов и полеты на три года. Предусмотрены, однако, и исключения: например, попавшим в черный список можно будет летать на лечение, похороны родственников, также они смогут сопровождать на борту инвалида или возвращаться в Россию из стран, откуда можно добраться лишь самолетом.