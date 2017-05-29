Атака в Кабуле вызвала всеобщее негодование и осуждение

31 Мая 2017 19:07

90 погибших и 380 раненых - таковы печальные результаты теракта в центре Кабула. Взрывы гремят здесь нередко, но настолько мощная атака - в священный для мусульман месяц Рамадан - вызвала всеобщее негодование и осуждение. Смертник взорвал автоцистерну для перевоза воды. Кроме посольства Германии, в данном районе находится несколько других важных объектов, офисов и дипмиссий, поэтому назвать точную цель теракта не берется никто.

Елизавета Казакова рассказывает: Взрыв прогремел в 8:30 по местному времени (7 утра по Минску). МВД Афганистана сообщило, что бомбу, заложенную в автоцистерне для перевозки воды, привел в действие смертник. Это произошло в районе дипломатического квартала и площади Занбаг. Точная цель террористов неизвестна: эпицентр взрыва находился рядом с посольством ФРГ в Кабуле и зданием телекоммуникационной компании Roshan. Там же расположены посольства Японии, Ирана и Индии. А неподалеку находится Национальное управление безопасности страны.

На месте взрыва образовалась воронка глубиной 15 метров. Пострадали здания в радиусе сотен метров. Во многих выбиты двери и окна. Уничтожены десятки транспортных средств. Над центром Кабула поднялся огромный столб дыма.

Гюль Ахмад Айоб, глава клиники Вазир Акбар Хан: "К сожалению, у нас два смертельных случая. Всего в больницу Акбар-Хан доставили порядка 90 раненых. Слава Аллаху, большинство из них в нормальном состоянии".

И все же медики предполагают, что число жертв мощной террористической атаки может возрасти: пострадавшие доставлены в больницы города, многие - в тяжелом состоянии, среди них есть женщины и дети. Портал Erem News со ссылкой на иранские СМИ пишет, что одним из пострадавших стал посол Ирана в Афганистане. Он получил серьезные ранения. В экстренном заявлении президента Афганистана говорится:

Ашраф Гани, президент Афганистана: "Террористы даже в священный месяц Рамадан, месяц доброты, благословения и молитвы, не перестают убивать невинных людей".

С резким осуждением акта терроризма и словами поддержки родственникам погибших выступил глава МИД Германии.

Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии: "Это чудовищное нападение в Кабуле! В непосредственной близости от немецкого посольства, невероятно много погибших и раненых. Все жертвы - афганские граждане, большинство гражданские лица, ни в чем неповинные люди. Раненые есть и среди сотрудников нашего посольства, правда, они пострадали незначительно. Погибли сотрудники афганских служб безопасности, охранявшие посольство. Мы пытаемся поддержать родственников. Вот очередное подтверждение, что террористы направляет атаки и на представителей Запада, и на свое мирное население".

Военные эксперты предупреждают о возрастающей опасности для иностранных и афганских сил правопорядка, ведь более трети страны находится вне государственного контроля. Экстремистское движение "Талибан" заявило о своей непричастности к теракту. Но, как и следовало ожидать, ответственность за вылазку взяла на себя группировка "Исламское государство", преступная идеология которой выстраивается на кровавой пропаганде и запугиваниях по всему миру.