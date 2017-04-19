20 Апреля 2017 07:23

Москва представила доказательства того, что атака в Идлибе носила постановочный характер. Как сообщил постпред России в Организации по запрещению химического оружия, после применения зарина у пострадавших сужаются зрачки. А на фотографиях видно, что у детей зрачки расширены.

Во время атаки в городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли около 100 человек. Дамаск отрицает причастность к химической атаке. Россия заявила, что сирийская авиация могла разбомбить склад химоружия повстанцев. Миротворцы пришли к выводу, что использовался зарин или аналогичное вещество нервно-паралитического действия.