Ассоциация стран Юго-Восточной Азии обеспокоена ситуацией вокруг КНДР

30 Апреля 2017 15:02

Саммит АСЕАН проходит в Маниле. В этом году организация отмечает свое 50-летие. Ввиду последних событий, связанных с Северной Кореей, участники ассоциации призывают к сдержанности как Пхеньян, так и Вашингтон.

Родриго Дутерте, Президент Филиппин:

"Страны АСЕАН чрезвычайно обеспокоены. Похоже, что две страны играют в игрушки, а эти игрушки совсем не для развлечения. Мы призываем всех проявить сдержанность, включая тех, кто дает советы ключевым действующим лицам, поскольку это ядерные боеголовки. Америке, как крупному государству, стоит проявить благоразумие и терпение".

В ночь с пятницы на субботу КНДР произвела новый запуск баллистической ракеты. По сообщениям зарубежных СМИ, он вновь оказался неудачным. Однако США, а также соседи Северной Кореи расценили его как очередную провокацию.