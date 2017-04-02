Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Армения сегодня выбирает новый парламент
В мире
RSS
Армения сегодня выбирает новый парламент
Скачать Поделиться

2 Апреля 2017 15:05

Армения сегодня выбирает новый парламент

В выборах участвуют 9 политических сил, выставивших полторы тысячи кандидатов. Основная борьба разворачивается между "Республиканской партией" (ее возглавляет президент страны Серж Саргсян) и правоцентристским блоком бизнесмена Гагика Царукяна. Кстати, наблюдателем на выборах зарегистрировался вокалист известной группы "Систем оф э Даун" Серж Танкян. Он прибыл в Армению из США. Отметим, эта кампания знаковая для государства. Уже в следующем году Армения может перейти к парламентской форме правления, а избранные сегодня депутаты будут выбирать следующего президента страны.
  

Другие новости

Сакура в полном цвету Цвіценне сакуры 02.04.2017 15:08 / В мире Сакура в полном цвету

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =