В мире
24 Марта 2017 19:06
Арестованы новые подозреваемые в причастности к теракту в Лондоне
В Великобритании арестованы новые подозреваемые в причастности к кровавому теракту в центре Лондона. Стало известно, что совершивший атаку Халид Масуд за минуту до преступления воспользовался мессенджером Whatsapp на своем мобильном телефоне. Теперь полиции предстоит выяснить, с какой целью он именно в тот момент вышел на контакт с другими лицами. По заявлениям властей, рабочая гипотеза правоохранителей - связь Масуда с исламским терроризмом. Напомним, в результате атаки в эту среду пострадали люди 11 национальностей. Три человека погибли. А из троих раненых полицейских двое до сих пор в крайне тяжелом состоянии.
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