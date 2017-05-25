Арестованы еще двое причастных к теракту в Манчестере

25 Мая 2017 12:07

Еще двое подозреваемых в причастности к теракту в Манчестере арестованы британской полицией. В итоге их уже 8. По мнению следователей, теракт был организован преступной группой. Арестован и старший брат подозреваемого террориста-смертника Салмана Абеди Исмаил Абеди, а также его отец и младший брат. Теракт в Манчестере произошел вечером в понедельник, 22 мая. Во время концерта американской певицы Арианы Гранде смертник взорвал самодельную бомбу в фойе концертного зала.