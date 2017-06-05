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Apple представила новую версию своей операционной системы – iOS 11
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6 Июня 2017 09:15

Apple представила новую версию своей операционной системы – iOS 11

Она станет доступна осенью и позволит пользователям переводить деньги через мессенджер, проще управлять файлами и экономить место на диске. Также улучшен персональный ассистент Siri – она научилась переводить введенные голосом фразы на все известные ей языки. Сегодня это английский, китайский, французский, немецкий и итальянский. К тому же в новой системе упрощен интерфейс всех базовых приложений. Улучшены и программы для обработки фотографий и карты.

  

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