Apple представила новую версию своей операционной системы – iOS 11

6 Июня 2017 09:15

Она станет доступна осенью и позволит пользователям переводить деньги через мессенджер, проще управлять файлами и экономить место на диске. Также улучшен персональный ассистент Siri – она научилась переводить введенные голосом фразы на все известные ей языки. Сегодня это английский, китайский, французский, немецкий и итальянский. К тому же в новой системе упрощен интерфейс всех базовых приложений. Улучшены и программы для обработки фотографий и карты.