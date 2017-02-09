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Апелляционный суд США не восстановит действие указа Трампа о мигрантах
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10 Февраля 2017 07:09

Апелляционный суд США не восстановит действие указа Трампа о мигрантах

Апелляционный суд США отказался восстановить действие скандального указа президента Трампа о мигрантах. В суде заявили, что власти не предоставили убедительных доказательств наличия угроз национальной безопасности, из-за которых был введен запрет на въезд жителям семи мусульманских стран. Это означает, что граждане государств, о которых шла речь в распоряжении американского лидера, смогут въезжать в США при наличии соответствующих документов.

  

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